Coda fuori dalle farmacie per Green pass e tamponi: "Ma ancora niente vaccinazioni" (Di giovedì 29 luglio 2021) Bergamo. Le 330 farmacie bergamasche sono al lavoro per fornire ai propri clienti la stampa del Green pass: in particolare negli ultimi giorni in cui il premier Mario Draghi ha dichiarato che sarà obbligatorio per accedere a diversi luoghi, dai cinema ai ristoranti al chiuso. Il servizio, svolto su base volontaria ha trovato l'adesione di quasi tutte le farmacie, come affermato a Bergamonews il presidente di Federfarma Bergamo Giovanni Petrosillo, che, secondo un rapido calcolo ha stimato che i colleghi abbiamo stampato tra i 30 e i 35mila Green pass.

