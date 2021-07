Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | ma allora ci siamo Valanga di cuori e “Sì!” dagli amici vip

(Di giovedì 29 luglio 2021) Da quando hanno lasciato la casa del Grande Fratello Vip non si fa che parlare della loro relazione. Diormai sappiamo veramente tutto. L’ultima voce sulla coppia è stata un’autentica bomba. Stando a quanto riportato da Deianira Marzanopotrebbero essere chiamati presto mamma e papà. Ebbene sì, Deianira ha riportato sul suo profilo Instagram il messaggio di un’utente, che è certa di quello che le ha scritto. La donna in questione abita nella stessa città dell’ex moglie di Francesco Sarcina e quindi avrebbe saputo in anticipo questa ...

Sunflow3150 : RT @_acciohappiness: A Clizia Incorvaia le voglio proprio tanto tanto bene ?? #ciavarrini - _acciohappiness : A Clizia Incorvaia le voglio proprio tanto tanto bene ?? #ciavarrini - Chicca_colors : RT @GFVIP2BestCast: Luciano e Manuela mi ricordano tanto Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro,lui che salva lei da una relazione tossica e tan… - GFVIP2BestCast : Luciano e Manuela mi ricordano tanto Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro,lui che salva lei da una relazione tossica e… - eva3000eva : Su Eva3000 i segreti di Clizia Incorvaia: è in dolce attesa? -

Si sono conosciuti nella casa più spiata d'Italia. Nella quarta edizione del Grande Fratello VIPe Paolo Ciavarro si sono innamorati: da allora, non si sono mai più separati. La coppia è insieme da più di un anno e nelle ultime ore è spuntato un indizio davvero incredibile che ha ...Una domanda sorge spontanea: ma ci sono o ci fanno? Si sussurra chee Paolo Ciavarro siano in dolce attesa: la notizia potrebbe trovare a breve conferma... Bernardeschi e Veronica ...E' arrivato un indizio che ha lasciato di stucco i fan: i due ex famosissimi concorrenti del GF VIP si sposano? Cosa ha scritto su Instagram ...Nel 2016 Clizia Incorvaia, partecipava a Pechino Express, insieme all’allora marito Francesco Sarcina, ex cantantedel gruppo musicale Le Vibrazioni. Dopo ...