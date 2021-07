Claudia Gerini | “mia figlia si è vaccinata | ma io sono ancora titubante”

Advertising

Adnkronos : Claudia #Gerini: 'Non sono vaccinata, mi spaventa vaccino sperimentale'. #covid - HuffPostItalia : Covid, Claudia Gerini: 'Non sono vaccinata. Mi spaventa molto un vaccino approvato in via emergenziale' - 01Distribution : Un ladro inafferrabile, una donna bella e misteriosa, un caparbio ispettore di polizia. Il Trailer Ufficiale di… - MirkoZapparoli : RT @MartinKeufaver: PdC: Leonardo Bonvcci Interni: Massimo Adriatici Esteri: Maurizio Blondet Sanità: vacante MinCulPop: Claudia Gerini Eco… - kickboxingfa : @luca1897luca @annalisa__scar @gillia82 @creviceart @LGSSportLab @taekwondofita @LauraPausini @Molfettatkd Claudia… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Gerini

E, in un video, l'attrice romanaha annunciato una partnership con la casa di produzione cinematografica aretina Poti Pictures, che ieri sera ha presentato il corto "Uonted!" " Sono ...C'è anche stato un annuncio:, attraverso un video, ha spiegato che ci sarà una partnership produttiva tra FilmInTuscany e Poti Pictures per la realizzazione del lungometraggio "...Arezzo, 29 luglio 2021 - Sono stato rinchiuso a San Patrignano, è vero. Ma non per punizione. Fu l'unico modo per incontrare me stesso. Se non fossi passato da quell'esperienza, non sarei qua oggi a r ...Venerdì 30 luglio il programma Top Dieci con Carlo Conti torna in onda su Rai1 con la quarta replica della prima edizione 2020.