Claudia Gerini invitata al matrimonio dell’ex Federico Zampaglione. L’attrice confessa: “Sarei ipocrita” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Andreste mai al matrimonio del vostro ex?” Claudia Gerini ha fatto sapere che lo farà. Il suo ex Federico Zampaglione infatti presto convolerà a nozze con la sua attuale compagna e, tra gli invitati, ci sarà anche la nota attrice ed ex fidanzata, nonché madre della figlia Linda. Claudia Gerini tra gli invitati al matrimonio di Federico Zampaglione Come ha fatto sapere poche settimane fa dal profilo Instagram dei Tiromancino, band di cui è il frontman, Federico Zampaglione presto si ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 luglio 2021) “Andreste mai aldel vostro ex?”ha fatto sapere che lo farà. Il suo exinfatti presto convolerà a nozze con la sua attuale compagna e, tra gli invitati, ci sarà anche la nota attrice ed ex fidanzata, nonché madre della figlia Linda.tra gli invitati aldiCome ha fatto sapere poche settimane fa dal profilo Instagram dei Tiromancino, band di cui è il frontman,presto si ...

Advertising

Adnkronos : Claudia #Gerini: 'Non sono vaccinata, mi spaventa vaccino sperimentale'. #covid - HuffPostItalia : Covid, Claudia Gerini: 'Non sono vaccinata. Mi spaventa molto un vaccino approvato in via emergenziale' - 01Distribution : Un ladro inafferrabile, una donna bella e misteriosa, un caparbio ispettore di polizia. Il Trailer Ufficiale di… - MirkoZapparoli : RT @MartinKeufaver: PdC: Leonardo Bonvcci Interni: Massimo Adriatici Esteri: Maurizio Blondet Sanità: vacante MinCulPop: Claudia Gerini Eco… - kickboxingfa : @luca1897luca @annalisa__scar @gillia82 @creviceart @LGSSportLab @taekwondofita @LauraPausini @Molfettatkd Claudia… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Gerini Giffoni, il ministro Dadone e Claudia Gerini. Claudia Gerini non ha nascosto la gioia di tornare in un luogo "dove si sprigionano tante energie positive ed è bello essere qui per cogliere queste vibrazioni ". Premiata con il Giffoni Award, ha ...

Giffoni50Plus: tutte le emozioni dell'ottava giornata Una giornata entusiasmante è quella che si è conclusa ieri al #Giffoni50Plus , cinquantunesima edizione del Giffoni Film Festival. Tra gli ospiti, infatti, ci sono stati Claudia Gerini, il ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadon e, Luì e Sofì dei Me contro Te ed i The Jackal . Claudia Gerini Un graditissimo ritorno è stato quello di Claudia Gerini al Giffoni ...

Filming Italy Sardegna Festival, conclusa la 4ª edizione con oltre 50 titoli Oltre 50 titoli presentati: entusiasmo per i premi assegnati e grande partecipazione delle star di Hollywood e dei grandi nomi del Cinema italiano ...

Giffoni, il ministro Dadone e Claudia Gerini. “È sempre entusiasmante venire a Giffoni. I ragazzi hanno una grande energia e fame sincera di nuovi contenuti. Per questo ascoltare i giovani è un dovere. Hanno grande consapevolezza e senso di appar ...

non ha nascosto la gioia di tornare in un luogo "dove si sprigionano tante energie positive ed è bello essere qui per cogliere queste vibrazioni ". Premiata con il Giffoni Award, ha ...Una giornata entusiasmante è quella che si è conclusa ieri al #Giffoni50Plus , cinquantunesima edizione del Giffoni Film Festival. Tra gli ospiti, infatti, ci sono stati, il ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadon e, Luì e Sofì dei Me contro Te ed i The Jackal .Un graditissimo ritorno è stato quello dial Giffoni ...Oltre 50 titoli presentati: entusiasmo per i premi assegnati e grande partecipazione delle star di Hollywood e dei grandi nomi del Cinema italiano ...“È sempre entusiasmante venire a Giffoni. I ragazzi hanno una grande energia e fame sincera di nuovi contenuti. Per questo ascoltare i giovani è un dovere. Hanno grande consapevolezza e senso di appar ...