Civitavecchia | immigrazione clandestina | scattano 17 denunce

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – Diciassette persone originarie del Marocco e dell’Egitto, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono state denunciate dagli agenti della Polizia di Stato per favoreggiamento dell’, falsità ideologica e falsità materiale. Tra i 17 indagati i 2 organizzatori, un 35enne di nazionalità marocchina ed un 30enne egiziano, affittuari di un appartamento nel comune di Cerveteri e in località Marina di Cerveteri che, in cambio di denaro e all’insaputa dell’ignaro proprietario degli immobili, facevano risultare residenti presso la propria abitazione i connazionali per il tempo necessario al rilascio dei certificati da presentare per ...