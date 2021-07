Ciclismo, Olimpiadi Tokyo: il tecnico della Germania Patrick Moster estromesso dai Giochi per parole a sfondo razzista (Di giovedì 29 luglio 2021) Patrick Moster nella bufera. Secondo quanto riferito dalla Reuters il tecnico tedesco di Ciclismo è stato estromesso dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e dovrà tornare a casa per aver usato parole a sfondo razzista durante la gara maschile a cronometro di mercoledì. Il fattaccio riguarda un suggerimento dettato al ciclista tedesco Nikias Arndt, 29enne del team DSM. “Vammi a prendere quei due cammellieri”, queste le parole usate da Moster riguardo l’algerino Azzedine Lagab e l’eritreo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)nella bufera. Secondo quanto riferito dalla Reuters iltedesco diè statodaiOlimpici di2020 e dovrà tornare a casa per aver usatodurante la gara maschile a cronometro di mercoledì. Il fattaccio riguarda un suggerimento dettato al ciclista tedesco Nikias Arndt, 29enne del team DSM. “Vammi a prendere quei due cammellieri”, queste leusate dariguardo l’algerino Azzedine Lagab e l’eritreo ...

Advertising

Gazzetta_it : Olimpiadi, ciclismo su strada Magia Carapaz! Attacco d’oro nella prova in linea, delusione azzurra #Tokyo2020 - rtl1025 : ?? Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020: Elisa Longo Borghini è bronzo nella prova su strada in… - Gazzetta_it : Razzismo, punito il tecnico della bufera sui 'cammellieri'. Torna a casa - alessandroocch9 : Ma che fa' Pescante?Manda in onda la crono di ciclismo delle olimpiadi che si è svolta il giorno prima! - int97 : @virginiaraggi Spero scherzi, dopo un anno di sali e scendi tra i colli sei pronto per il Giro d’Italia. Almeno avr… -