Ciclismo, Olimpiadi Tokyo 2020. Primoz Roglic: “Ho lavorato duramente e ho continuato a crederci sempre” (Di giovedì 29 luglio 2021) Con l’oro olimpico di ieri, Primoz Roglic è riuscito ancora una volta a riscattarsi dopo una grande delusione. L’anno scorso, dopo l’amaro secondo posto al Tour de France, si era vendicato conquistando prima la Liegi-Bastogne-Liegi, poi Vuelta a España; mentre in questo 2021, dove la Grande Boucle non ha giocato nuovamente a favore dello sloveno, ritiratosi dopo una settimana, è riuscito ad agganciare il riscatto ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, facendo sua la prova a cronometro. Ieri lo sloveno si è reso protagonista di una prova dominata in maniera assoluta assoluta, in cui ha superato di ben un minuto due ex campioni ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Con l’oro olimpico di ieri,è riuscito ancora una volta a riscattarsi dopo una grande delusione. L’anno scorso, dopo l’amaro secondo posto al Tour de France, si era vendicato conquistando prima la Liegi-Bastogne-Liegi, poi Vuelta a España; mentre in questo 2021, dove la Grande Boucle non ha giocato nuovamente a favore dello sloveno, ritiratosi dopo una settimana, è riuscito ad agganciare il riscatto ai Giochi olimpici di, facendo sua la prova a cronometro. Ieri lo sloveno si è reso protagonista di una prova dominata in maniera assoluta assoluta, in cui ha superato di ben un minuto due ex campioni ...

Advertising

Gazzetta_it : Olimpiadi, ciclismo su strada Magia Carapaz! Attacco d’oro nella prova in linea, delusione azzurra #Tokyo2020 - rtl1025 : ?? Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020: Elisa Longo Borghini è bronzo nella prova su strada in… - Gazzetta_it : Razzismo, punito il tecnico della bufera sui 'cammellieri'. Torna a casa - alessandroocch9 : Ma che fa' Pescante?Manda in onda la crono di ciclismo delle olimpiadi che si è svolta il giorno prima! - int97 : @virginiaraggi Spero scherzi, dopo un anno di sali e scendi tra i colli sei pronto per il Giro d’Italia. Almeno avr… -