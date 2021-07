Ci risponde l’Iss | “Nel bollettino quotidiano del ministero anche morti del 2020”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – Abbiamo analizzato i “Bollettini di sorveglianza integrata Covid-19” dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che documentano l’evoluzione dell’epidemia e l’efficacia dei vaccini in Italia. Bollettini di sorveglianza integrata Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità I bollettini delvengono pubblicati settimanalmente e contengono i dati riguardanti la popolazione vaccinata, i casi di Covid-19, le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. I dati vengono suddivisi in tre gruppi, non vaccinati, vaccinati con ciclo incompleto e vaccinati con ciclo completo, a loro volta divisi per fasce di età. Durante l’analisi degli ultimi tre ...