“Ci mancherai tanto | amigo” | se ne va il componente di uno storico gruppo rock

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sono stati giorni di lutto per il mondo della musica, che deve salutare un altro grande artista. Dopo la notizia della morte dellobatterista degli Slipknot, Joey Jordison, nella giornata di ieri è stato comunicato anche il decesso di Dusty Hill, bassista degli ZZ Top, una delleband più famose al mondo. Come riporta Caffeina Magazine, Dusty Hill – ricordato soprattutto per la sua lunga barba – è morto nel sonno all'età di 72 anni: lo confermano gli altri due membri del trio blues texano, il chitarrista Billy Gibbons e il batterista Frank Beard.