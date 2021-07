“Ci laviamo solo quando siamo sporchi” La coppia vip e la confessione che fa discutere

(Di giovedì 29 luglio 2021) I vip spesso hanno dei comportamenti bizzarri e delle manie ed abitudini che forse noi comuni mortali non poscomprendere; a volte le loro fissazioni fanno sorridere, altre fanno rabbia, qualcuna lascia un po’ perplessi. Le strane abitudini dei vip Recentemente le affermazioni di unadi attori ha fatto storcere il naso, è proprio il caso di dirlo, a chi le ha ascoltate. Parliamo di Mila Kunis e suo marito Ashton Kutcher i quali durante la loro apparizione sul podcast Armchair Expert di Dax Shepard e Monica Padman hanno rivelato alcuni dettagli sul regime di pulizia della loro famiglia. Secondo i due le persone non dovrebbero ...

Kutcher ha ammesso di non farsi la doccia neppure dopo la palestra, ma di sciacquarsiil viso. La Kunis ha rincarato la dose, aggiungendo che si lava il viso due volte al giorno, nulla di più. L'...i nostri figlise necessario'. Le due star di Hollywood Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno un'insolita routine igienica per se stessi e per i loro figli. O almeno così hanno raccontato ...Dopo le nozze in gran segreto nel 2015, oggi Kutcher e Kunis formano una delle coppie più invidiabili di Hollywood. A quanto pare condividono tutto, gioie ...Sono diventate virali le dichiarazioni rilasciate dalla coppia di attori Ashton Kutcher e Mila Kunis sul rapporto che la loro famiglia ha con la doccia. I due sono legati dal 2012 , sposati dal 2015 e ...