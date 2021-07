Chievo | le motivazioni del Coni | “Inadempienze tributarie dal 2014 al 2018”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo aver respinto il ricorso del, il Collegio di Garanzia delha pubblicato ledella sentenza arrivata nella giornata di lunedì. Si legge: “Secondo la Covisoc, il deficit impediente consiste nella situazione di inadempimento di debiti tributari, segnatamente IVA risalente ai periodi d’imposta, per i quali – alla data discriminante del 28 giugno 2021 – la Società risultava decaduta dalle “procedure di pagamento rateale in precedenza in itinere”, è la nota. SportFace.

Il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato le motivazioni del no al ricorso del Chievo: "Inadempienze tributarie dal 2014 al 2018"