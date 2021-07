Chiesta l’archiviazione per le morti di Caronia, “Viviana Parisi uccise il figlio e si gettò dal traliccio” (Di giovedì 29 luglio 2021) La Procura di Patti che aveva seguito il caso di Viviana Parisi ha chiesto oggi l’archiviazione, secondo il Procuratore Angelo Vittorio Cavallo la donna “si è uccisa lanciandosi dal traliccio” ai piedi del quale è stata trovata senza vita. E, con ogni probabilità, prima di uccidersi avrebbe strangolato il figlio Gioele di 4 anni, poi ritrovato nel bosco il 19 agosto. “L’intera vicenda, in realtà, è ascrivibile in modo esclusivo alle circostanze di tempo e di luogo, al comportamento ed alle condotte poste in essere da Viviana Parisi e al suo precario stato di salute – ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) La Procura di Patti che aveva seguito il caso diha chiesto oggi, secondo il Procuratore Angelo Vittorio Cavallo la donna “si è uccisa lanciandosi dal” ai piedi del quale è stata trovata senza vita. E, con ogni probabilità, prima di uccidersi avrebbe strangolato ilGioele di 4 anni, poi ritrovato nel bosco il 19 agosto. “L’intera vicenda, in realtà, è ascrivibile in modo esclusivo alle circostanze di tempo e di luogo, al comportamento ed alle condotte poste in essere dae al suo precario stato di salute – ...

