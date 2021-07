Chiellini | “Ho voglia ancora di alzare qualche coppa Lunedì sarò a Torino per ricominciare”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Giorgiocontinuerà la sua avventura alla Juventus. Il difensore, capitano della Nazionale campione d’Europa, continuerà ad esserlo anche dei bianconeri. Nel corso della premiazione a Livorno,ha parlato anche del suo futuro e del rinnovo con la Juventus. Queste le sue parole: “”Voglioperché l’appetito vien mangiando… indossare la maglia senza scudetto sarà uno stimolo in più. Rinnovo? Allegri e Agnelli sono stati esaurienti. Mi godo gli ultimi giorni di vacanza perchè l’ultimo mese è stato strepitoso, ma...

LIVORNO - Giorgioè stato premiato dal sindaco di Livorno dopo la vittoria dell'Europeo con la Nazionale. Un'occasione, per il capitano dell'Italia, di parlare anche della sua situazione contrattuale, che ...... dipende se il buon Mino hadi rimpolpare il suo conto corrente con nuove commissioni. Dicevamo: oggi BCD domani BD (forse) e il terzo? Perchè se come paredovesse lasciare la ...Il difensore svincolato: 'Lunedì sarò felice di essere a Torino e di ricominciare. Non vedo l'ora. Il contratto? Allegri e Agnelli sono stati esaurienti'.Chiellini e il suo futuro. Il difensore ha confermato che il suo futuro sia ancora alla Juve: "Voglio alzare ancora qualche coppa perché l’appetito vien mangiando… indossare ...