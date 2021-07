Chiara Nasti lascia Instagram, l'annuncio inaspettato: 'Voglio dedicarmi del tempo' (Di giovedì 29 luglio 2021) Chiara Nasti lascia Instagram …. per dedicarsi alla sua vita privata. Un annuncio inaspettato quello dell'influencer, fra le reginette del social con 1,9 milioni di follower, che ha fatto ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021)…. per dedicarsi alla sua vita privata. Unquello dell'influencer, fra le reginette del social con 1,9 milioni di follower, che ha fatto ...

Advertising

FVLMINE : quello che ha fatto il ritratto di chiara nasti - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Chiara Nasti lascia instagram, l'annuncio inaspettato: «Voglio dedicarmi del tempo» - leggoit : Chiara Nasti lascia instagram, l'annuncio inaspettato: «Voglio dedicarmi del tempo» - yahoo_italia : L’influencer 23enne Chiara Nasti ha bisogno di prendersi una pausa dal mondo dei social network per ritrovare se st… - FQMagazineit : Chiara Nasti non ce la fa e ‘lascia’ i suoi 2 milioni di follower: “Ho perso me stessa, voglio ritrovarmi”. L’annun… -