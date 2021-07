Chiara Nasti abbandona i social: “Ho bisogno di prendere una pausa” (Di giovedì 29 luglio 2021) Chiara Nasti annuncia di volersi prendere una pausa dai social. Un post, il suo, arrivato come un fulmine a ciel sereno. L’influencer, negli ultimi mesi, ha spesso provato a distaccare la sua vita privata dal lavoro sui social network, ma con vani risultati. Proprio per questo, la giovane ha deciso di staccarsi per un po’ … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 luglio 2021)annuncia di volersiunadai. Un post, il suo, arrivato come un fulmine a ciel sereno. L’influencer, negli ultimi mesi, ha spesso provato a distaccare la sua vita privata dal lavoro suinetwork, ma con vani risultati. Proprio per questo, la giovane ha deciso di staccarsi per un po’ … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

AlliataAnna : E chi è Chiara Nasti??? @Fanpage - zazoomblog : Chiara Nasti prende una pausa dai social: “Ho bisogno di ritrovarmi” - #Chiara #Nasti #prende #pausa #social: - ninakreuz : Ho come la sensazione che Chiara Nasti si sia “allontanata” dai social non per ritrovare sé stessa, ma perché è ris… - sivabendaiciao : Qui è quando Chiara Nasti decide di mettere D’AVANTI se stessa - claudiobonivent : @fanpage Ebbene, certo , questa si che è una notizia ... ma chi è Chiara Nasti ??? -