Chiara Nasti abbandona i social: ecco cosa è successo (Di giovedì 29 luglio 2021) L’ influencer Chiara Nasti ha recentemente preso una decisione che ha colto di sorpresa i suoi fan. La giovane ha deciso di abbandonare, almeno per il momento, i social. Chiara ha diChiarato di non voler deludere nessuno, ma optato per disconnettersi dai media per ritrovare se stessa lontana dai giudizi degli utenti, che a 23 anni le pesano non poco. Mara Venier: la lettera commovente per Maria De Filippi La Venier sorprende tutti con una lunga lettera per ringraziare e lodare Maria: ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 luglio 2021) L’ influencerha recentemente preso una decisione che ha colto di sorpresa i suoi fan. La giovane ha deciso dire, almeno per il momento, iha dito di non voler deludere nessuno, ma optato per disconnettersi dai media per ritrovare se stessa lontana dai giudizi degli utenti, che a 23 anni le pesano non poco. Mara Venier: la lettera commovente per Maria De Filippi La Venier sorprende tutti con una lunga lettera per ringraziare e lodare Maria: ...

Advertising

FVLMINE : quello che ha fatto il ritratto di chiara nasti - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Chiara Nasti lascia instagram, l'annuncio inaspettato: «Voglio dedicarmi del tempo» - leggoit : Chiara Nasti lascia instagram, l'annuncio inaspettato: «Voglio dedicarmi del tempo» - yahoo_italia : L’influencer 23enne Chiara Nasti ha bisogno di prendersi una pausa dal mondo dei social network per ritrovare se st… - FQMagazineit : Chiara Nasti non ce la fa e ‘lascia’ i suoi 2 milioni di follower: “Ho perso me stessa, voglio ritrovarmi”. L’annun… -