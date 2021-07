Chiappe olimpiche | i Giochi di Tokyo 2020 hanno segnato il trionfo definitivo del sexy sport

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ho visto le prime Olimpiadi estive nel 1960. A Roma. Ricordate? Livio Berruti, Wilma Rudolph, Cassius Clay, Nino Benvenuti, Abebe Bikila. Se non avessi visto le 14 edizioni che sono venute dopo, adesso, alla televisione, a vedere idi, mi verrebbe un colpo.nuovi, tecniche nuove, nazioni nuove, donne che sollevano pesi, bambini che vincono medaglie d’oro, atleti milionari nel tempio del dilettantismo, cerimonie di apertura che sembrano un festival. Il mondo cambia, perché non dovrebbero cambiare iOlimpici? Facile a dirsi. A me piacevano più quelle di prima. Giravi per la città e incontravi gli ...

Dopo l'allenamento, la ginnasta tedesca Pauline Schäfer ha postato su Instagram una foto a sua modo storica, rispetto alle convenzioni. Per tutta la ...Dopo l'allenamento, la ginnasta tedesca Pauline Schäfer ha postato su Instagram una foto a sua modo storica, rispetto alle convenzioni. Per tutta la ...1 - DAL SEX APPEAL ALLO SPORT APPEAL, ALLA TV SI CHIEDE UNA NUOVA INQUADRATURA Giulia Zonca per "La Stampa" sexy inquadratura alle olimpiadi Il beach volley va in prima serata nella programmazione ame ...Si è conclusa con un settimo posto nella 200 stile libero l’avventura a Tokyo e di conseguenza la carriera olimpica di Federica Pellegrini. Chiude in 1’55?91 (27?29, 56?64m 1’26?46?). “Ho sempre accet ...