Chi è Luigi Berlusconi, il quinto figlio di Silvio Berlusconi (Di giovedì 29 luglio 2021) Luigi Berlusconi si è laureato nel 2011 in Economia e Finanza. Dal 2016 al 2018 è stato consigliere di amministrazione di Banca Mediolanum. Dal febbraio 2014 è presidente del cda di Holding Italiana Quattordicesima, della quale è Consigliere Delegato per la gestione finanziaria dal 2011. Da giugno 2012 è consigliere di amministrazione di Fininvest. Federica Fumagalli, 31 anni, è nata a Sironi, in provincia di Lecco, da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero. Laureata in Giurisprudenza, è co-founder della MB Projects azienda che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione. Fiocco azzurro in casa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021)si è laureato nel 2011 in Economia e Finanza. Dal 2016 al 2018 è stato consigliere di amministrazione di Banca Mediolanum. Dal febbraio 2014 è presidente del cda di Holding Italiana Quattordicesima, della quale è Consigliere Delegato per la gestione finanziaria dal 2011. Da giugno 2012 è consigliere di amministrazione di Fininvest. Federica Fumagalli, 31 anni, è nata a Sironi, in provincia di Lecco, da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero. Laureata in Giurisprudenza, è co-founder della MB Projects azienda che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione. Fiocco azzurro in casa ...

