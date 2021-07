Chi è il leader di #IoApro | tra Forbes | Salvini e la protesta sotto casa Ricci

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Imprenditore: ho 32 anni e sei ristoranti. Mente di”. Si presenta così, sul suo profilo Twitter, Umberto Carriera,del movimento Io Apro. C’era lui, mercoledì sera, alla guida del corteo No Green Pass a Pesaro, che si è fermatodel sindaco dem Matteoin quella che il primo cittadino ha denunciato come “una intimidazione da squadristi”. In una nota il movimento Io Apro ha bollato il sindaco di “disdicevole vittimismo”, accusandolo di manipolare i fatti. Ma le immagini diffuse dal sindaco e da altri cittadini presenti sul posto parlano da sé, così come è facile immaginare ...

Conte che dovrà attendere a Roma la seconda convocazione del 7 agosto in modo da pronunciare il suo primo discorso da leader effettivo del MoVimento non in calzoni e corti o sotto l'ombrellone...."Imprenditore: ho 32 anni e sei ristoranti. Mente di #IoApro". Si presenta così, sul suo profilo Twitter, Umberto Carriera, leader del movimento Io Apro. C'era lui, mercoledì sera, alla guida del cort ...