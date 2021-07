Chelsea, nel mirino un difensore del Siviglia. C’è già il sì del giocatore (Di giovedì 29 luglio 2021) Scatenato il Chelsea. Dopo aver provato a strappare Lukaku all’Inter, con un ingaggio golosissimo da ben 10 milioni di euro ed oltre 100 milioni di euro cash per la società diretta da Steven Zhang, ora i Blues sembrano davvero vicini per chiudere l’operazione con il Siviglia. Il calciatore in questione è il francese Jules Koundè, classe 1998. L’obiettivo di Tuchel è quello di formare una squadra con un mix perfetto fra giovani di grandissima qualità e talento insieme con campioni, veterani con una grandissima esperienza alle loro spalle. Chlesea-Koundè: il difensore è impaziente di atterrare a Londra Ci sarebbe già il sì del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) Scatenato il. Dopo aver provato a strappare Lukaku all’Inter, con un ingaggio golosissimo da ben 10 milioni di euro ed oltre 100 milioni di euro cash per la società diretta da Steven Zhang, ora i Blues sembrano davvero vicini per chiudere l’operazione con il. Il calciatore in questione è il francese Jules Koundè, classe 1998. L’obiettivo di Tuchel è quello di formare una squadra con un mix perfetto fra giovani di grandissima qualità e talento insieme con campioni, veterani con una grandissima esperienza alle loro spalle. Chlesea-Koundè: ilè impaziente di atterrare a Londra Ci sarebbe già il sì del ...

