Chelsea Abramovich | il magnate vuole Lukaku alla sua corte

Il Presidente del Chelsea Roman Abramovich ha scelto Romelu Lukaku come il protagonista dell'attacco della squadra Inglese. La sua fisicità, il controllo del pallone, e la sua freddezza sotto porta sono state le armi che hanno affascinato il Presidente Abramovich. Ne è così convinto che ha inviato suo figlio a Milano per intavolare la trattativa e portarlo in Premiere League. La decisione finale però spetta solo a Lukaku.

