Che cosa sono i 'twisties', i demoni che hanno costretto Simone Biles al ritiro (Di giovedì 29 luglio 2021) AGI - Ciò che ha costretto Simone Biles a fermarsi durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 ha un nome. "Soffro di twisties" ha ammesso l'atleta. È quello che le è successo martedì, durante l'esecuzione di una tecnica molto complessa durante la gara di atletica. Un "twistie" è un improvviso senso di vuoto che colpisce gli atleti durante una prova sportiva. Sembra colpire soprattutto i golfisti, ma è un fenomeno già registrato anche nell'atletica, come testimoniano in queste ore le decine di messaggi via social arrivati a Biles. I twisties vengono descritti come una improvvisa dissoluzione del ...

