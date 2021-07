Cerveteri | favorivano l’immigrazione clandestina | 17 indagati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sono ben diciassette le persone – originarie del Marocco e dell’Egitto – denunciate per favoreggiamento del, falsità ideologica e falsità materiale. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato a denunciarli, in seguito ad una prima comunicazione effettuata dalla Polizia Locale del comune disul circolo di immigrazione e permesso di soggiorno messo in piedi. Tra i 17– tutti di età compresa tra 20 e 40 anni – ci sono 2 organizzatori finiti nel mirino degli agenti. I due, un 35enne marocchino ed un 30enne egiziano, sono risultati gli affittuari di un appartamento nel comune di ...