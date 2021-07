Ceo di PayPal | lanceremo presto una super app per le criptovalute

Leggi su coinlist.me

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il fornitore di pagamentiha riferito che sta lavorando ad unaapp per leche sarà rilasciataIl CEO di, Dan Schulman, durante la conferenza di aggiornamento con gli investitori dedicato al Q2 2021 della società, ha rivelato che sono vicini al lancio della loroapp per le. Ha dichiarato che i loro utenti non dovranno aspettare molto per godere di funzioni aggiuntive legate allesulla loro piattaforma. Schulman ha detto agli investitori che la versione iniziale della ...