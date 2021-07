Centro e corsi blindati per la Notte dell'Opera tra musica e spettacoli: dalle 19 cinque ore di spettacoli e attrazioni (Di giovedì 29 luglio 2021) L'ingresso agli spettacoli della Notte dell'Opera è gratuito con prenotazione obbligatoria; il dettaglio del programma è disponibile su sferisterio.it/NottedellOpera2021 In occasione della Notte dell'... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 29 luglio 2021) L'ingresso agliè gratuito con prenotazione obbligatoria; il dettaglio del programma è disponibile su sferisterio.it/2021 In occasione'...

Advertising

ValBianchiMian : SCEGLI IL BENESSERE E LA VIA ARCANA | CORSO 2/3 Iscrizioni aperte anche al Centro Studi Raffaello di Torino per due… - UniLUMSA : Iscrizioni aperte per i nuovi corsi di #spagnolo (gratuiti per gli iscritti ai CdL) del Centro Linguistico… - teleduemila : Riconoscimenti per i ragazzi dei Corsi ENAIP al centro il Pellicano a Tr... - PekitProject : Con i corsi e le certificazioni informatiche PEKIT puoi aumentare il tuo punteggio nelle graduatorie docenti. Ogni… - ilGiunco : Vuoi imparare una lingua o diplomarti? Ecco i corsi di formazione per adulti - CAPALBIO – Anche la zona sud della p… -