Cento moto | corteo in centro e la musica del cuore | l' ultimo viaggio di Perpè è un rito

(Di giovedì 29 luglio 2021) OSIMO - Tutti in piazza a rendergli omaggio. E' stato un susseguirsi di colori,e rombo diri l'saluto a Moreno Frontalini , il 68enne morto giovedì scorso in un incidente stradale a ...

Biker vero, amante dell'Harley, con tanto di viaggio nel mitico museo di Milwaukee, Perpé è stato scortato ieri da oltrelungo il tragitto dalla casa funeraria Vigiani di San Biagio ad ...... trasformate in piste da corsa pere motorini che addirittura cadono pericolosamente e vengono ... ma tante sono ancora i motivi di questo decadimento generale C'è un proverbio che dice che...OSIMO - Tutti in piazza a rendergli omaggio. E’ stato un susseguirsi di colori, musica e rombo di motori l’ultimo saluto a Moreno Frontalini, il 68enne morto giovedì ...È l'unica in Italia a rendere gli hotel sicuri al cento per cento: "Primo certificato al Principe di Viareggio. È la via per ripartire" ...