Cecilia Rodriguez ha ceduto al ritocchino? Il prima e il dopo della showgirl (Di giovedì 29 luglio 2021) Cecilia Rodriguez è diventata zia per la seconda volta! Sua sorella, Belen ha messo al mondo una splendida bimba che è adoratissima da tutta la famiglia! Ma, la bellissima Cecilia si trova suo malgrado ad essere al centro del gossip per un altro motivo! Cecilia Rodriguez è rifatta? Recentemente la rubrica di Striscia la Notizia, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 luglio 2021)è diventata zia per la seconda volta! Sua sorella, Belen ha messo al mondo una splendida bimba che è adoratissima da tutta la famiglia! Ma, la bellissimasi trova suo malgrado ad essere al centro del gossip per un altro motivo!è rifatta? Recentemente la rubrica di Striscia la Notizia, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitcultura : Cecilia Rodriguez, brutto incidente in bici a Milano: è stata soccorso - infoitcultura : Incidente stradale per Cecilia Rodriguez. In ospedale d’urgenza: le sue condizioni - infoitcultura : Cecilia Rodriguez “Chi me lo ha fatto fare!” – Cosa è successo? - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, costume nero con apertura frontale: pericolosa – FOTO - infoitcultura : Ignazio Moser (nuovo) drastico cambio look | Cos’ha combinato il fidanzato di Cecilia Rodriguez -