C'è il trailer di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (Di giovedì 29 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=COGg-Vjauwo Il nuovo trailer del film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe e il primo con protagonista assoluto un eroe di origini asiatiche, si apre con una specie di torneo alla Mortal Kombat. Nell'anticipazione vediamo Shang-Chi, interpretato da Simu Liu, tornare dal padre Wenwu, anche conosciuto come il Mandarino (a dargli il volto è Tony Leung): il rapporto fra i due è conflittuale e a complicare le cose ci sono i Dieci Anelli del titolo, ovvero un'arma mistica dal ...

