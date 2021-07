Castrovilli | “Manca pochissimo per il ritorno in campo Sarà il nostro anno zero”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano, fresco campione d’Europa con la Nazionale, ha parlato su Instagram, spiegando tutta la sua gioia per il prontoindopo le vacanze e la vittoria di Euro 2020. Queste le sue parole: “e tornerò sulcon la mia squadra. Sono felice e contento con nuovi stimoli e ambizioni. Sono sicuro chel’per tutti noi. Sono pronto a combattere. Detto ciò, mi godo gli ultimi giorni di vacanza, essendo umano avevo bisogno anche io di rilassarmi. In fin ...

Commenta per primo Attraverso i propri canali social, il centrocampista della Fiorentina Gaetanosi è rivolto ai suoi tifosi: 'pochissimo e tornerò sul campo con la mia squadra. Sono felice e contento con nuovi stimoli e ambizioni. Sono sicuro che sarà l'anno zero per tutti noi. ...pochissimo e tornerò sul campo con la mia squadra. Sono felice, con nuovi stimoli e ambizioni . Gaetanosi è così raccontato tramite il social network Instragram, informando i propri ...Intervenuto sulle proprie Instagram Stories, Gaetano Castrovilli ha scritto alcune parole prima del rientro in rosa con la maglia viola: "Manca pochissimo e tornerò sul campo con ...Sono convinta che esista il “calcese” ovvero un linguaggio legato al mondo del pallone, che spesso risulta banale e scontato ma che può farmi venire le palpitazioni a ...