BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Castiglione Olona, uomo ferito da colpi di pistola: indagini in corso - SkyTG24 : Castiglione Olona, uomo ferito da colpi di pistola: indagini in corso - Giorno_Varese : Castiglione Olona: uomo trovato in strada con ferita da arma da fuoco

Ultime Notizie dalla rete : Castiglione Olona

(Varese) - Episodio ancora da chiarire avvenuto quest'oggi, poco dopo le 13.30, a, tranquillo paese del Varesotto, noto per la sua architettura rinascimentale e ...Sparatoria poco dopo le 13.30 di oggi, giovedì 29 luglio, a. Sparatoria in pieno giorno A quanto si apprende, gli spari sarebbero stati esplosi in via Volta all'altezza del civico 10. Ancora non nota al dinamica di quello che dalla centrale ...CASTIGLIONE OLONA, 29 luglio 2021-Un uomo di 66 anni è rimasto ferito al gluteo durante un conflitto a fuoco, avvenuto poco prima delle 14 di oggi in via Vola a Castiglione Olona.Castiglione Olona (Varese) - Episodio ancora da chiarire avvenuto quest'oggi, poco dopo le 13.30, a Castiglione Olona, tranquillo paese del Varesotto, noto per la sua architettura rinascimentale e per ...