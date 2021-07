Caso Eni Nigeria, la Procura di Milano e il governo nigeriano fanno ricorso in appello contro l’assoluzione di tutti gli imputati (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Procuratore aggiunto Fabio De Pasquale ha depositato il ricorso in appello per chiedere di ribaltare la sentenza con cui il tribunale di Milano lo scorso 17 marzo ha assolto “perché il fatto non sussiste” tutti gli imputati per il Caso Eni/Shell Nigeria, tra cui l’ad Claudio Descalzi. Anche la parte civile, il governo Nigeriano, rappresentato dall’avvocato Lucio Lucia ha presentato, sempre oggi, l’atto di impugnazione. Con il ricorso, depositato a ridosso della scadenza dei termini, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Iltore aggiunto Fabio De Pasquale ha depositato ilinper chiedere di ribaltare la sentenza con cui il tribunale dilo scorso 17 marzo ha assolto “perché il fatto non sussiste”gliper ilEni/Shell, tra cui l’ad Claudio Descalzi. Anche la parte civile, ilno, rappresentato dall’avvocato Lucio Lucia ha presentato, sempre oggi, l’atto di impugnazione. Con il, depositato a ridosso della scadenza dei termini, il ...

fattoquotidiano : Caso Eni Nigeria, la Procura di Milano e il governo nigeriano fanno ricorso in appello contro l’assoluzione di tutt… - Cru_Rz : RT @gonufrio: @Eni chiede 100mila euro a @DomaniGiornale per gli articoli sulla società Un altro caso di #SLAPP? Cause temerarie per zitt… - Babok83495708 : RT @gonufrio: @Eni chiede 100mila euro a @DomaniGiornale per gli articoli sulla società Un altro caso di #SLAPP? Cause temerarie per zitt… - Greenpeace_ITA : RT @gonufrio: @Eni chiede 100mila euro a @DomaniGiornale per gli articoli sulla società Un altro caso di #SLAPP? Cause temerarie per zitt… - franzamazzotti : RT @gonufrio: @Eni chiede 100mila euro a @DomaniGiornale per gli articoli sulla società Un altro caso di #SLAPP? Cause temerarie per zitt… -