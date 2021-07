(Di giovedì 29 luglio 2021) Il pm di Milano Paolohato alla commissione disciplinare del Csm un’articolataper rispondere punto per punto alle tre incolpazioni formulate dal pg della Cassazione Giovanni Salvi, che ha chiesto per lui il trasferimento cautelare d’urgenza e il cambio di funzioni per il: l’udienza è prevista per domani, 30 luglio. Intanto il suoFrancescolo accusa di “tante menzogne, calunnie e diffamazioni” che “sono e saranno attentamente denunciate”. “Altro è difendersi, altro è lanciare ...

Advertising

petergomezblog : Caso Amara, Davigo: “Diedi i verbali a Ermini, ne parlai a Salvi: non chiesero di formalizzare. Storari? In un Paes… - fattoquotidiano : Ben 78 magistrati della Procura di Milano hanno pubblicamente espresso solidarietà nei riguardi del pm Storari [di… - fattoquotidiano : Caso Amara, il pm Storari deposita memoria al Csm. Il procuratore capo Greco: “Gravi e infondate accuse” - amperrino : Caso Amara, i verbali di Davigo:'Ermini mi disse di aver informato Mattarella' - - lellinara : RT @Affaritaliani: Caso Amara, i verbali di Davigo:'Ermini mi disse di aver informato Mattarella' -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Amara

...Greco alla mobilitazione che ha visto in questi giorni molti magistrati milanesi prendere una posizione in solidarietà nei confronti del pm Paolo Storari per la vicenda che parte dale ...Leggi anche Le mani di Pignatone e della Procura di Roma sugli appalti Consip: così fu fatto fuori Romeo? L'agonia della procura di Milano: Davigo coinvolto nel, De Pasquale e Spadaro ...È in una lettera inviata ai colleghi che arriva la risposta del procuratore di Milano Francesco Greco alla mobilitazione che ha visto in questi giorni molti magistrati milanesi prendere una posizione ...Il procuratore aggiunto deposita la richiesta di processo d'appello dopo che lo scorso 17 marzo il tribunale ha assolto tutti gli imputati. Fa ricorso ...