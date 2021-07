Casertana | annunciato il ricorso al TAR del Lazio

(Di giovedì 29 luglio 2021) CASERTA - La, in seguito all'esclusione dalla prossima Serie C , hache faràal TAR del. Questo il comunicato del club: "Recepite le motivazioni del Collegio di ...

CASERTA - La, in seguito all'esclusione dalla prossima Serie C , hache farà ricorso al TAR del Lazio. Questo il comunicato del club: "Recepite le motivazioni del Collegio di Garanzia del ...Il presidente hache la Federazione, insieme ad una delle più qualificate società di ... Carpi, Sambenedettese, Novara e" il Consiglio federale non ha ufficializzato i ripescaggi ...(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il Collegio di garanzia del Coni ha bocciato il ricorso del Chievo Verona, che dunque non prenderà parte al prossimo campionato di calcio di Serie B. Al posto dei ...27.07.2021 18:45 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter: @NotiziarioC vedi letture Fonte: gazzettalucchese Una piccola doccia fredda non prevista, al punto che per oggi era già stata indetta una ...