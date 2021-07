Advertising

iconanews : Caruana: inchiesta pubblica, Stato responsabile morte -

Ultime Notizie dalla rete : Caruana inchiesta

Agenzia ANSA

"Lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità dell'assassinio" di DaphneGalizia, la giornalista maltese uccisa con una bomba piazzata nella sua auto il 16 ottobre ...finale dell'...... indaga per la ricerca della verità, per l'accertamento della giustizia, pubblica la sua, ... DaphneGalizia , straordinaria giornalista investigativa di Malta, assassinata il 16 ..."Lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità dell'assassinio" di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa con una bomba piazzata nella sua auto il 16 ottobre 2017 che invece di essere p ...Perfezionato il palmarès dei premiati della tredicesima edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo, in programma dall’1 al 4 settembre 2021, come di consueto, nello scenario unico di Otranto.