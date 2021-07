Caro Porro, ti spiego il suicidio delle auto elettriche (Di giovedì 29 luglio 2021) La settimana scorsa, quando ho sentito la Von der Leyen esporre la brillante idea europea di bandire i veicoli alimentati a benzina e gasolio dal 2035, non sapevo se ridere (nel pensare “che cretina”) o piangere (nel pensare “come siamo mal ridotti oggi noi europei”). Si tratta di una sciocchezza colossale alla quale si è pervenuti perché si è dimenticato l’insegnamento di Seneca: “bisogna fare attenzione a non seguire, come pecore, il gregge di chi ci precede, perché non si va dove si deve andare, si va dove vanno tutti”… Mi chiedo preoccupato, infatti, se i nostri politici – soprattutto l’Europa – abbiano perso la capacità di informarsi e pensare oltre forse a quella di collegare testa e ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 29 luglio 2021) La settimana scorsa, quando ho sentito la Von der Leyen esporre la brillante idea europea di bandire i veicoli alimentati a benzina e gasolio dal 2035, non sapevo se ridere (nel pensare “che cretina”) o piangere (nel pensare “come siamo mal ridotti oggi noi europei”). Si tratta di una sciocchezza colossale alla quale si è pervenuti perché si è dimenticato l’insegnamento di Seneca: “bisogna fare attenzione a non seguire, come pecore, il gregge di chi ci precede, perché non si va dove si deve andare, si va dove vanno tutti”… Mi chiedo preoccupato, infatti, se i nostri politici – soprattutto l’Europa – abbiano perso la capacità di informarsi e pensare oltre forse a quella di collegare testa e ...

