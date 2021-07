Carlo Fuortes: Inaccettabile avere 57 milioni di perdite in Rai (Di giovedì 29 luglio 2021) La cura dell’ad Fuortes per la Rai: «Inaccettabili 57 milioni di deficit» La Stampa, pagina 10, di Alessandro Di Matteo. Basta con la Rai in perdita. Il nuovo amministratore delegato Carlo Fuortes si presenta in consiglio di amministrazione con un piano che fa subito infuriare l’Usigrai – il sindacato dei giornalisti – e che attira le critiche del Pd Francesco Verducci, della commissione di Vigilanza. Fuortes non usa diplomazia nel presentare il suo piano, definisce «Inaccettabile» che la Tv pubblica abbia un bilancio che prevede «un forte disavanzo di circa 57 milioni di ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 29 luglio 2021) La cura dell’adper la Rai: «Inaccettabili 57di deficit» La Stampa, pagina 10, di Alessandro Di Matteo. Basta con la Rai in perdita. Il nuovo amministratore delegatosi presenta in consiglio di amministrazione con un piano che fa subito infuriare l’Usigrai – il sindacato dei giornalisti – e che attira le critiche del Pd Francesco Verducci, della commissione di Vigilanza.non usa diplomazia nel presentare il suo piano, definisce «» che la Tv pubblica abbia un bilancio che prevede «un forte disavanzo di circa 57di ...

