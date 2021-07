Advertising

MediasetTgcom24 : Carlo e Diana, quaranta anni fa l'indimenticabile royal wedding #ladydiana - news_mondo_h24 : Quarant’anni fa il matrimonio di Carlo e Diana - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: L’Almanacco del giorno: #29luglio 1981, il principe Carlo sposa Lady Diana - qn_lanazione : L’Almanacco del giorno: #29luglio 1981, il principe Carlo sposa Lady Diana - usatoscherma : RT @rassegnagram: È il #29luglio! E quindi? * Oggi la Terra esaurisce le risorse naturali per il 2021 * Conferenza #Stato-#Regioni su #scu… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Diana

Sono passati esattamente 40 anni da quel 29 luglio 1981, il giorno in cui il principee Ladydivennero marito e moglie. Fu il primo royal wedding in mondovisione, seguito da 750 milioni di telespettatori oltre ai più di 600mila curiosi accorsi fuori dalla St Paul Cathedral ...Nata a Reading il 9 Gennaio del 1982, Kate Middleton è la moglie di William, primogenito di Ladye del principeD'Inghilterra. Conosciutisi per la prima volta nel 2001, la coppia ha ufficializzato il suo fidanzamento nel 2010. E, dopo circa un anno, è convolata a nozze presso l'...Celebrato a Londra il 29 luglio 1981, il matrimonio tra l'erede al trono della Gran Bretagna e Lady D sembrava una favola... ma non ebbe un lieto fine ...Avete mai visto la mamma di Kate Middleton? Lei si chiama Carole Elizabeth ed è bellissima proprio come sua figlia: resterete di stucco.