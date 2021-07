Carlo e Diana | 40 anni di matrimonio

(Di giovedì 29 luglio 2021) Era il 29 luglio 1981 quando il principee LadySpencer convolarono a nozze nella cattedrale di St. Paul a Londra. Da allora sono passati 40, ma il loro royal wedding è rimasto ben impresso nell’immaginario collettivo. Sono passati esattamente 40dal 29 luglio 1981, il giorno in cui il principee Ladyconvolarono a nozze. Fu il primo royal wedding in mondovisione Articolo completo: dal blog SoloDonna

Lady: dal matrimonio alla rovina Il 6 febbraio 1981chiese adi sposarlo nella suggestiva location del castello di Windsor. Le regalò un anello in oro bianco con una corona ..., una fetta della torta nuziale viene messa all'asta a 40 anni dal matrimonio Era il 29 luglio 1981 quandopronunciarono il fatidico sì e, nonostante la storia d'amore abbia ...Era il 29 luglio 1981 quando il principe Carlo e Lady Diana Spencer convolarono a nozze nella cattedrale di St. Paul a Londra. Da allora sono passati 40 ...Se ancora c’era un barlume di speranza di rivedere Harry di Sussex a Corte, sorridente, accanto al padre Carlo o al fratello William, ebbene, il principe l’ha spazzato via in un batter di click. Quell ...