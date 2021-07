Carceri | la relazione di Antigone | tasso di occupazione al 113% | da inizio anno 18 suicidi “Rivedere il regolamento penitenziario”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Al 30 giugno 2021 sono 53.637 i detenuti nelleitaliane, con undi affollamento reale del, visti i 47.445 posti effettivamente disponibili. I dati sono riportati dall’associazionenel suo rapporto sulle condizioni di detenzione, intitolato “A partire da Santa Maria Capua Vetere, numeri, storie, proposte per un nuovo sistema”. Fra gli istituti vi sono importanti differenze: 117 su 189 hundi affollamento superiore al 100% e 11un affollamento superiore al 150%, come quello ...

Secondo l'associazione Antigone 'il decongestionamento delle carceri deve partire dalla modifica ... permettono di configurare': l'associazione Antigone ha inviato a governo e parlamento una relazione... con processi più celeri, pene alternative per carceri meno affollate... C'è un arretrato di ... per questioni tecniche, in modo da esaminare con attenzione la relazione e gli emendamenti collegati.