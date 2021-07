Carabinieri | il Comandante di Napoli Canio Giuseppe La Gala trasferito a Roma | ' Due anni al servizio della gente'

Advertising

_Carabinieri_ : Le parole di congratulazioni del Comandante Generale dei #Carabinieri Gen. C.A. Teo Luzi, per la splendida medaglia… - larampait : #Napoli. #Carabinieri, il Comandante #LaGala lascia dopo due anni - dagor12 : @Arturo_Scotto @LaStampa Decidiamo solo il premier tra i capi di stato di esercito, marina, aeronautica o del coman… - prof53038571 : @matteoricci Denunci anche il questore, il prefetto e il comandante dei carabinieri. Sono complici e devono pagare! - anccarsoliaq1 : Finale Emilia, va in pensione il comandante dei Carabinieri Luca Cappello -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri Comandante

Agenzia ANSA

Con queste parole il generale Canio Giuseppe La Gala,del Comando provinciale dei, saluta Napoli. E' stato trasferito al Comando generale dell'Arma di Roma dove assumerà la ...... alla quale hanno partecipato i nipoti del decorato Iene Tolomeo e Francesco Tolomeo, il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ilprovincialedi Agrigento col., Vittorio ...PALERMO - Si è svolta a Palermo, in via Pipitone Federico, la cerimonia di commemorazione in ricordo del magistrato Rocco Chinnici, assassinato il 29 ...Per il mese di agosto una specifica ordinanza del Questore metterà a sistema le Forze dell'ordine per la prevenzione e il controllo del territorio della Perla Verde, anche con l'apporto, sia pure limi ...