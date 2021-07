Cara ministra Cartabia | l’Ue chiede una giustizia rapida | è sicura di aver letto bene la domanda?

(Di giovedì 29 luglio 2021) di Francesca Gentilissima, per dare attuazione alla richiesta dell’Europa die unapiù celere, Lei ha partorito una riforma che però si rivela un’interruzione legale di. Mi spiego. Nel tentativo di ridurre i tempi per arrivare ad una sentenza che accerti la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, Lei prevede che se il processo di appello dura più di due anni o quello di cassazione più di un anno, viene dichiarata l’interruzione legale del processo: finisce lì, senza una sentenza e senza alcun accertamento.di ...

Yoda15271485 : RT @scenarpolitici: La UE ha blindato la riforma #Bonafede, non la sua #schiforma cara ministra #cartabia - MagiFausto : Chi ci indigna sei tu cara Ministra amica dei clandestini - Marc852835993 : RT @dianaterza: @ALFO100897 Mentre le manifestazioni novax si sono svolte un giorno soltanto gli sbarchi nel silenzio totale dei giornali i… - bruno_luckn : RT @dianaterza: @ALFO100897 Mentre le manifestazioni novax si sono svolte un giorno soltanto gli sbarchi nel silenzio totale dei giornali i… - ALFO100897 : RT @dianaterza: @ALFO100897 Mentre le manifestazioni novax si sono svolte un giorno soltanto gli sbarchi nel silenzio totale dei giornali i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara ministra

Il Fatto Quotidiano

Per questo ho deciso, anche in accordo con laamica Carolina Casadei, di fare questa dedica ... fino ad ottenere nel 2009 un riconoscimento dall'alloraper le Pari Opportunità, Mara ...... bensì appare "quasi ammiraglio che in poppa e in prora / viene a veder la gente che" (... "Quando di carne a spirto era salita, / e bellezza e virtù cresciuta m'era, / fu' io a lui mene ...Cari manifestanti “no green pass”, le immagini dei campi di concentramento per paragonarvi agli ebrei a cui era impedito l'accesso nei negozi ariani, sono un'assurdità, di più: sono un'immagine immon ...(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Gaffe del ministro della Salute britannico Sajid Javid che è stato costretto a scusarsi dopo aver invitato su Twitter ...