Caos FCSB dopo l’uscita dalla Conference League. E Becali licenzia subito due nuovi acquisti

(Di giovedì 29 luglio 2021) La stagione è appena iniziata ma per l’(l’attuale Steaua Bucarest che cambiò denominazione nel 2014) è già tempo di rivoluzioni. Il presidente del club rumeno, George, ha deciso di rescindere il contratto con due calciatori appena acquistatil’eliminazione a sorpresaper mano dello Shakhter: “Vucur e Ondrasek sono entrambi fuori, saranno svincolati“, ha detto il patron della società, come riporta il giornalista Emanuel Rosu. Ilha perso 2-1 in trasferta. SportFace.