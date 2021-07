Caos centrodestra, la Lega vuole il tavolo di coalizione e mette all’angolo Fi che “rischia” Battipaglia (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono ore di grandissima confusione nel centrodestra beneventano. A poche ore dalla ufficialità dell’accordo elettorale tra Forza Italia e il sindaco di Benevento Clemente Mastella è arrivata la “reazione” della Lega che avrebbe sollecitato la riconvocazione del tavolo di coalizione regionale. Chiara la rivendicazione del “Carroccio”: se Forza Italia esce dall’alleanza a Benevento allora va ridiscussa anche la situazione di Battipaglia dove proprio i berlusconiani esprimono – per conto dell’intero centrodestra – la candidatura a sindaco. La ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono ore di grandissima confusione nelbeneventano. A poche ore dalla ufficialità dell’accordo elettorale tra Forza Italia e il sindaco di Benevento Clemente Mastella è arrivata la “reazione” dellache avrebbe sollecitato la riconvocazione deldiregionale. Chiara la rivendicazione del “Carroccio”: se Forza Italia esce dall’alleanza a Benevento allora va ridiscussa anche la situazione didove proprio i berlusconiani esprimono – per conto dell’intero– la candidatura a sindaco. La ...

Advertising

anteprima24 : ** #Caos #Centrodestra, la Lega vuole il tavolo di coalizione e mette all'angolo Fi che 'rischia' Battipaglia **… - LaStampa : Caos nel centrodestra a Domodossola, l’ex sindaco Marinello: “Alla gente queste beghe non interessano, trovate un a… - infoitinterno : Caos nel centrodestra, De Stasio attacca e ritira la disponibilità come candidato sindaco - EnricoNappi : RT @g_alo87: Ma com’è che non vedo dare risalta,da nessuna parte,al caos rifiuti in Calabria? Capisco che qui non si può incolpare la Raggi… - g_alo87 : Ma com’è che non vedo dare risalta,da nessuna parte,al caos rifiuti in Calabria? Capisco che qui non si può incolpa… -