Canottaggio | Olimpiadi Tokyo | Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek si classificano dodicesime

(Di giovedì 29 luglio 2021) Le Finali B delche hanno aperto l’odierna giornata di gare delledihanno visto in gara anche il due senza senior femminile died, che ha chiuso al sesto ed ultimo posto la prova che metteva in palio le posizioni dalla settima alla dodicesima. Sempre in coda oggi le azzurre: vittoria dell’Australia in 6:56.46, che centra il settimo posto assoluto, davanti alla Danimarca (6:59.48, +3.02), alla Romania (7:01.02, +4.56), agli USA (7:02.16, +5.70), all’Irlanda (7:02.22, +5.76), ed all’Italia (7:04.46, +8.00), che quindi ...

... fase a gironi: USA - Turchia (gruppo B) ITALIANI IN GARAGIOVEDÌ 29 LUGLIO: 00.30 GOLF " Torneo maschile, primo giro: Guido Migliozzi, Renato Paratore 02.18" Finali ...- Per le ragazze del doppio pesi leggeri c è in palio la storia: mai l Italia ha vinto una medaglia allenelfemminile, un movimento in grande ascesa ultimamente. ...Programma completo di Giovedí 29 Luglio 0:30 – GOLF singolo maschile (primo turno) Guido Migliozzi (71° nel ranking al 7 luglio, mentre era 203° a fine 2020) ...Le Finali B del canottaggio che hanno aperto l'odierna giornata di gare delle Olimpiadi di Tokyo hanno visto in gara anche il due senza senior femminile di Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek, che ha chiu ...