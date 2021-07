Canottaggio, l’oro di Valentina Rodini e Federica Cesarini: “Una liberazione, ora siamo in pace” (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Italia del Canottaggio torna a fregiarsi di un titolo olimpico dopo 21 anni e lo fa centrando anche la prima medaglia in assoluto del settore femminile. Le novelle olimpioniche sono Valentina Rodini e Federica Cesarini, che vincono nel doppio pesi leggeri femminile. Federica Cesarini: “Io non ci ho capito niente, non sapevo neanche come ero arrivata. E’ stata una liberazione, ora posso dire di essere in pace. L’obiettivo era arrivare in finale, le donne hanno sempre fatto un po’ fatica alle Olimpiadi. Invece abbiamo portato a casa questa ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Italia deltorna a fregiarsi di un titolo olimpico dopo 21 anni e lo fa centrando anche la prima medaglia in assoluto del settore femminile. Le novelle olimpioniche sono, che vincono nel doppio pesi leggeri femminile.: “Io non ci ho capito niente, non sapevo neanche come ero arrivata. E’ stata una, ora posso dire di essere in. L’obiettivo era arrivare in finale, le donne hanno sempre fatto un po’ fatica alle Olimpiadi. Invece abbiamo portato a casa questa ...

