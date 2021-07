Canottaggio, il fotofinish dell’oro di Rodini-Cesarini. Francia beffata di 14 centesimi! (Di giovedì 29 luglio 2021) Cinque imbarcazioni in un secondo, le prime quattro in mezzo secondo, un solo centesimo tra bronzo e quarto posto, appena 14 centesimi tra oro ed argento: Valentina Rodini e Federica Cesarini vincono l’oro olimpico nel doppio pesi leggeri femminile del Canottaggio per un soffio, come mostrato dal fotofinish ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo. Ordine d’arrivo 1. Italia (Valentina Rodini, Federica Cesarini) 6.47.54 2. Francia (Laura Tarantola, Claire Bove) 6.47.68 +0.14 3. Paesi Bassi (Marieke Keijser, Ilse Paulis) 6.48.03 +0.49 4. Gran Bretagna (Emily Craig, Imogen Grant) ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Cinque imbarcazioni in un secondo, le prime quattro in mezzo secondo, un solo centesimo tra bronzo e quarto posto, appena 14 centesimi tra oro ed argento: Valentinae Federicavincono l’oro olimpico nel doppio pesi leggeri femminile delper un soffio, come mostrato dalufficiale delle Olimpiadi di Tokyo. Ordine d’arrivo 1. Italia (Valentina, Federica) 6.47.54 2.(Laura Tarantola, Claire Bove) 6.47.68 +0.14 3. Paesi Bassi (Marieke Keijser, Ilse Paulis) 6.48.03 +0.49 4. Gran Bretagna (Emily Craig, Imogen Grant) ...

