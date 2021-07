Canottaggio d’oro, vittoria al fotofinish per le italiane (Di giovedì 29 luglio 2021) Tokyo, 29 lug – Arriva una altra medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, nel doppio pesi leggeri donne di Canottaggio. Le azzurre Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno portato il secondo oro all’Italia. Le due atlete lombarde hanno chiuso la gara con il tempo di 6’47”54, precedendo la Francia (6’47”68) e l’Olanda (6’48”03). Bronzo per l’equipaggio uomini: Stefano Oppo e Pietro Ruta. Nel nuoto Gregorio Paltrinieri conquista un argento “miracoloso” (disciplina 800 sl). Il primo oro era stato conquistato nella prima giornata nel taekwondo da Vito Dell’Aquila. Il medagliere italiano sale quindi a due ori, sei argenti e nove ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) Tokyo, 29 lug – Arriva una altra medagliaper l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, nel doppio pesi leggeri donne di. Le azzurre Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno portato il secondo oro all’Italia. Le due atlete lombarde hanno chiuso la gara con il tempo di 6’47”54, precedendo la Francia (6’47”68) e l’Olanda (6’48”03). Bronzo per l’equipaggio uomini: Stefano Oppo e Pietro Ruta. Nel nuoto Gregorio Paltrinieri conquista un argento “miracoloso” (disciplina 800 sl). Il primo oro era stato conquistato nella prima giornata nel taekwondo da Vito Dell’Aquila. Il medagliere italiano sale quindi a due ori, sei argenti e nove ...

Advertising

ItaliaTeam_it : MERAVIGLIOSE! ?? Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno regalato al canottaggio femminile #ItaliaTeam la prima… - fanpage : È ORO! È ORO! ???? Valentina Rodini e Federica Cesarini conquistano la medaglia d’oro nel doppio pesi leggeri di cano… - chetempochefa : “Questa medaglia arriva come una liberazione.” Federica Cesarini e Valentina Rodini conquistano la prima medaglia… - andreavent3 : RT @SkyTG24: L'#Italia è medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio! È il primo oro nella storia del canottaggio azzurro f… - MarcoTerrenato : @Tokyo2020, medaglia d’oro storica nel canottaggio per il doppio femminile Rodini-Cesarini, bronzo per Oppo-Ruta, i… -