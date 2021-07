Candida, 35enne accoltellato al petto durante una lite in strada: è grave (Di giovedì 29 luglio 2021) Cronaca di Avellino: un uomo di 35 anni è ricoverato in gravi condizioni al Moscati dopo essere stato accoltellato nel corso di una lite in strada a Candida. Carabinieri alla ricerca dell’autore del ferimento. grave fatto di cronaca a Candida, nell’Avellinese. Un uomo di 35 anni è stato accoltellato in pieno petto nel corso di Leggi su 2anews (Di giovedì 29 luglio 2021) Cronaca di Avellino: un uomo di 35 anni è ricoverato in gravi condizioni al Moscati dopo essere statonel corso di unain. Carabinieri alla ricerca dell’autore del ferimento.fatto di cronaca a, nell’Avellinese. Un uomo di 35 anni è statoin pienonel corso di

Ultime Notizie dalla rete : Candida 35enne Accoltellato davanti al bar di Candida: 35enne in ospedale. Si indaga Candida . Si indaga su un accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Candida. Un giovane di 35 anni del posto si trova ricoverato in ospedale per le ferite riportate. Secondo le prime indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, l'aggressione ...

Accoltellamento nei pressi di un bar, intervengono i carabinieri A Candida, nella giornata di oggi - verso le 17:30 - si sono vissuti attimi di autentico terrore quando un uomo, un 35enne, nei pressi di un bar, veniva accoltellato al culmine di una lite. Sul posto ...

Avellino, accoltellato durante una lite: grave un 35enne Sky Tg24 Accoltellato un uomo, è grave Pomeriggio di paura a Candida dove un uomo, un 35enne, nei pressi di un bar, veniva accoltellato al culmine di una lite. Ora si trova ricoverato al Moscati in gravi condizioni. Sul posto sono prontame ...

Drammatica lite in Campania: 35enne accoltellato al petto, è in gravi condizioni L'uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso da un’ambulanza del 118, subito intervenuta sul posto non appena arrivata la segnalazione ...

