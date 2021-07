Can Yaman sarà ‘Sandokan’: c’è la data d’uscita del film (Di giovedì 29 luglio 2021) Un indizio che non lascia spazio a fraintendimenti quello lanciato da Can Yaman che sarà Sandokan. Ecco quando uscirà la nuova serie. Attore che ha portato la fiction turche in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 luglio 2021) Un indizio che non lascia spazio a fraintendimenti quello lanciato da CancheSandokan. Ecco quando uscirà la nuova serie. Attore che ha portato la fiction turche in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

56_nico : RT @1994BizzleJ: Can Yaman è diventato l’imprenditore di se stesso e ciò sta avvenendo con grande successo. Un profumo acquistabile in tutt… - _Dav94_ : RT @MediasetTgcom24: Can Yaman fa un bagno bollente (di folla), la Leotta risponde con sexy yoga #canyaman - thebursin___ : RT @Mynameis__anita: Chissà se è il profumo di Can Yaman ?? #evlenbenimle - PINAIODICE2 : @Mary96231807 Straordinario Can Yaman sei magnifico attore Auguri - PINAIODICE2 : @Mary96231807 Bellissimo Can Yaman sei stupendo Pina -