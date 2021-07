Campania infuocata nel weekend | sos della Protezione civile | Temperature 7-8 gradi oltre la media e umidità al 70%

(Di giovedì 29 luglio 2021) LaRegioneha prorogato il vigente avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore” fino alle 20 di domenica sera nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato (come da elenco allegato alla DGR 870 dell’8 luglio 2005 pubblicata sul Burc n. 37 del 1 agosto 2005). Queste le specifiche: – fino alle 20 di stasera:al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8e un tasso diche, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Campania infuocata

Il Denaro

...18 milioni le famiglie beneficiarie del reddito grillino, con la regionein testa per ... Per una battaglia con i Cinque Stelle che è solo all'inizio e si preannuncia. Una prima ...Su Puglia Basilicata epotranno raggiungere valori di 42 - 43°C. Assisteremo quindi ad una prima parte della settimanacon temperature roventi . Ma andiamo ora a vedere la tendenza ...La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore” fino alle 20 di domenica sera nei comuni del territorio regionale classi ...In particolare, per assecondare quest’ondata positiva, la Asl Napoli 1 Centro organizza quattro ‘open day’ consecutivi per somministrare la prima dose di vaccino Pfizer. La quattro giorni va dal 31 lu ...